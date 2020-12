Kirche : Sterne basteln und Gesang für Kinder

Morbach „Stern über Bethlehem, bei uns zuhause“

heißt eine Aktion der Pfarreiengemeinschaft Morbach für Familien am Heiligen Abend. Da leider in diesem Jahr keine Kinderkrippenfeiern in den Kirchen stattfinden können, lädt die Pfarreiengemeinschaft alle Familien zu einer besonderen Aktion ein: „Gestalte einen Stern, oder noch besser, gestaltet für jeden der zu eurer Familie gehört, einen Stern. Bringt diesen an einem eurer Fenster oder der Haustür an, vielleicht sogar mit einer Beleuchtung. So habt ihr euer eigenes Sternenfenster.“