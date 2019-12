Tradition : Sternsinger sind wieder unterwegs

Wittlich „Die Sternsinger kommen!“ heißt es vom 3. bis 5. Januar in der Pfarreiengemeinschaft Wittlich. Wegen der Größe des Pfarrgebietes und der kleiner werdenden Zahl von Sternsingern ist es in Wittlich, Neuerburg und zum Teil in Bombogen nicht mehr möglich, alle Haushalte zu besuchen.

Alle, die in Wittlich einen Besuch wünschen, sollten eine Mail schicken an: sternsinger-st.markus@web.de oder sternsingersanktbernhard@gmx.de, für Neuerburg: hweber8@freenet.de; für Bombogen: sternsinger-bombogen@gmx.de. Die Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft sind unterwegs: Freitag, 3. Januar, in St. Paul und Wittlich (Einrichtungen und einige Straßen); Samstag, 4. Januar, in Altrich, Belingen, Dorf, Neuerburg und Wengerohr; Sonntag, 5. Januar, in Bombogen, Flußbach, Lüxem und Platten. Der Aussendungsgottesdienst ist am Donnerstag, 2. Januar, 18 Uhr, in St.-Bernhard.