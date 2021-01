Tradition : Spendentütchen werden abgeholt

Klausen Aufgrund der Corona-Krise kann die Sternsinger-Aktion nicht wie gewohnt stattfinden - auch in Klausen. „Wir können in diesem Jahr leider nicht wie in der Vergangenheit persönlich an der Haustür klingeln und mit drei Königen durch die Straßen gehen.

