Brauchtum : Sternsingeraktion unter besonderen Vorzeichen

Wittlich (red) Kreativ geht es zu bei der Vorbereitung der anstehenden Sternsingeraktion. Die einen packen Sternsingertüten mit Segensaufklebern, Spendentütchen, Gruß und Segen. Andere planen die Aktion in Zweier-Gruppen und mit Abstand, Maske und unter besonderen Hygieneregeln.

Wichtig ist allen Verantwortlichen, dass für die Projekte gespendet wird, weil sie Menschenleben retten und dringend benötigt werden. Das geht entweder auf das Konto oder als Barspende an die Pfarrei vor Ort oder direkt an die Sternsinger über die Pax-Bank eG mit der Iban DE 95 3706 0193 0000 0010 31. Ein Sternsingergottesdienst wird am Sonntag, 3. Januar, um 9.30 Uhr, im ZDF gezeigt.