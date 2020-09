Kopf-an-Kopf-Rennen : Stichwahl - Thalfang entscheidet heute über neuen Bürgermeister

Liveblog Thalfang Wer macht das Rennen um das Amt des Bürgermeisters von Thalfang? Rund 6000 Wahlberechtigte haben heute die Möglichkeit, darüber mitzuentscheiden. Wir berichten im Liveticker.

Rund 20 Grad und Sonnenschein: Am Sonntag, 20. September, soll laut Vorhersagen in der VG Thalfang bestes Wahlwetter vorherrschen. Bei Sonnenschein dürfte den knapp 6000 Wahlberechtigten der erneute Weg zur Wahlurne vielleicht nicht ganz so schwer fallen.