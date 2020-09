Thalfang : Stichwahl: Thalfanger schreiten wieder zur Wahlurne

Thalfang Rund 20 Grad und Sonnenschein: Am Sonntag, 20. September, soll laut Vorhersagen in der VG Thalfang bestes Wahlwetter vorherrschen. Bei Sonnenschein dürfte den knapp 6000 Wahlberechtigten der erneute Weg zur Wahlurne vielleicht nicht ganz so schwer fallen.

Zwischen 8 und 18 Uhr sind die wahlberechtigten Bürger der VG Thalfang dazu aufgerufen, bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thalfang ihre Stimme abzugeben. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Vera Höfner (CDU) und Burkhard Graul (SPD). Fünf Kandidaten waren beim ersten Wahlgang am Sonntag, 6. September, angetreten, um sich zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde wählen zu lassen: Höfner (CDU) aus Thalfang, Burkhard Graul (SPD) aus Thalfang-Bäsch, Hermann-Josef Franzen (parteilos) aus Waldrach, Kreis Trier-Saarburg, Christian Synwoldt aus Malborn (Bündnis 90/Die Grünen) und Hans Werner Schmitt (Einzelbewerber) aus Piesport.