weihnachten : „Stille Nacht“ auf Moselfränkisch

Wittlich „Der Clown der steht für Phantasie – auch in einer Pandemie“. Dass das so ist, stellen die vier Wittlicher Karnevalsvereine seit der virtuellen Sessionseröffnung am 11.11. jeden Sonntag unter Beweis.

Dann bringt nämlich „Clown Conny“ jeweils ab 18 Uhr mit einem neuen Video-Auftritt (auf Facebook, YouTube, Instagram oder www.clown-wittlich.de) immer wieder von neuem Licht in das Dunkel der heutigen Zeit.