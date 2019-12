Weihnachten : „Stille Nacht“ auf Wittlicher Platt

Wittlich Man darf gespannt sein, wie es klingt: Der Verein Stadtmarketing Wittlich lädt am Freitag, 20. Dezember, nicht nur zum „LateShine-Shopping“ ein, sondern auch zu einer öffentlichen und dazu kostenlosen Uraufführung: Denn das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gibt es nun auch auf Wittlicher Platt.

Dazu haben eine Bläsergruppe des Blasorchesters Wittlich und ein Ansinge-Trio des Männerchors ihre Unterstützung zugesagt. Alle Wittlicher und Besucher der Stadt sind eingeladen, mitzusingen. Die Freiwillige Feuerwehr wird mit Schwedenfeuer für eine besondere Atmosphäre sorgen. „Rohisch äs de Noachd“ wird an den Weihnachtstagen bestimmt auch in einigen Wittlicher Wohnzimmern angestimmt werden. Das Lied ist das bekannteste deutsche Weihnachtslied. Seit es vor 200 Jahren von Joseph Mohr gedichtet wurde, kennt fast jeder den Text und die Melodie dieses Liedes, nicht nur in Deutschland. Doch auf Wittlicher Platt, soviel sei gesagt, klingt der Klassiker dann schon etwas exotisch: „Rohisch äs de Noachd, hailisch de Noachd. Nummen Zwai - allään gänn oachd“, und so weiter. Wer den Text, der von Albert Klein, übersetzt wurde, vor der Uraufführung einstudieren möchte, der bekommt die Übersetzung auf Wittlicher Platt für einen Euro in neun Läden in der Wittlicher Innenstadt. Welche Läden teilnehmen, erkennt man an entsprechender Werbung in den Ladentüren. Die Karten mit dem abgedruckten Liedtext lassen sich auch zum Versand von Weihnachtsgrüßen nutzen. Der Verein Stadtmarketing Wittlich hat mit „Stille Nacht“ zum zweiten Mal Weihnachtliches in Wittlicher Platt übersetzen lassen. War es vor zwei Jahren das Weihnachtsevangelium, so ist es jetzt das Lied.