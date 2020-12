Corona : Weihnachtsstadt statt Weihnachtsmarkt

Extra

Frank Hoffmann vom Werbekreis: „Wir wollen den Menschen kulinarisches Weihnachtsmarktflair mit nach Hause geben. Dazu gehören auch die Reibekuchen, der Flammkuchen, die Waffeln und die Crêpes“, sagt er. Die to-go-Meile ist täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Zusätzlich sorgen auch Lichtilluminationen am Gestade, in Kues, am Marktplatz und auf der Burg Landshut für wärmende Farben in den Abendstunden. „In den Gremien haben wir uns darauf geeinigt, etwas Geld in die Beleuchtung zu investieren. So wollen wir den Akteuren vor Ort helfen – vor allem wollen wir den Einzelhandel unterstützen und hoffen, dass einige Neugierige in die Stadt kommen“, sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Port.