Advent : Stockbrot grillen am Weihnachtsmarkt

Wittlich (red) Das Haus der Jugend Wittlich veranstaltet am Donnerstag, 19. Dezember, ab 16 Uhr Stockbrot- und Marshmallow-Grillen auf dem Wittlicher Weihnachtsmarkt am Platz an der Lieser an. Die Düfte von frisch Gebackenem, die Wärme des kleinen Feuers und die Musik im Hintergrund sollen die Teilnehmer in eine vorweihnachtliche Stimmung bringen.