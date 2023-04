Morbach-Rapperath Morbacher Störche brüten wieder

„Seit zehn Tagen brüten die Störche“, sagt Artur Baumgart, dessen landwirtschaftliches Anwesen sich direkt neben dem ehemaligen Strommast befindet, auf dem Störche vor einigen Jahren erstmals in der Region Trier ein Nest gebaut haben. Vermutlich ist der Storchenvater der gleiche seit 2020. Er hat auch im Hunsrück überwintert. Mehrfach war er in der kalten Jahreszeit am Bachlauf der Dhron gesehen worden, als er dort nach Nahrung suchte. Baumgart beobachtete, dass mehrfach diverse Störche am Nest waren, möglicherweise mehrere weibliche Exemplare, bevor sich der männliche Storch für ein Weibchen entschieden hatte.