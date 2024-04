Es hängt auch vom Wetter ab Klappt es dieses Jahr wieder mit Storchenbabys in Morbach?

Gibt es auch in diesem Jahr wieder Nachwuchs im Storchennest bei Morbach-Rapperath? Die Chance besteht. Denn das Storchenpaar ist trotz des kalten und regnerischen Wetters fleißig am Brüten. Unklar ist, wann die beiden mit der Brut begonnen haben, sodass auch nicht feststeht, wann die Küken aus dem Ei schlüpfen. Wichtig ist, dass das Wetter anschließend mitspielt. Denn laut den Social-Media-Kanälen von Martina Kohls, die als ehrenamtliche Storchsachverständige im Vorjahr die Rapperather Küken beringt hat, sind im pfälzischen Knittelsheim, wo mehrere Nester auch per Kamera überwacht werden, zahlreiche bereits geschlüpfte Küken offenbar aufgrund der widrigen Bedingungen gestorben.