Polizei präsentiert Statistik : In Hunsrück, Eifel und an der Mosel lebt es sich sicher

In Hunsrück, Eifel und an der Mosel lebt es sich sicher

Wittlich/Morbach/Bernkastel-Kues Im Kreis Bernkastel-Wittlich hat sich die Corona-Pandemie auch auf die Fälle der Straftaten ausgewirkt, insgesamt gab es weniger Fälle.

() Corona hat viele Straftäter ausgebremst, die Zahl der Fälle sank vielerorts. Bei der PI Morbach wurden allerdings im ersten Lockdown mehr Delikte in zwei Bereichen registriert. Ein Überblick.

Polzeiinspektion und Kriminalinspektion (KI) Wittlich: Die Zahl der im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wittlich 2020 registrierten Straftaten ist immens zurückgegangen. 587 Taten, das sind 19,5 Prozent, wurden weniger registriert. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote leicht gesunken. Sie liegt bei 67,7 Prozent und damit geringfügig unter dem Durchschnitt aller Polizeidienststellen im Bereich der Polizeidirektion Wittlich. Die Ursache für die deutliche Abnahme der Straftaten dürfte im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sein. So gibt es gegenüber 2019 nochmals einen deutlichen Rückgang bei den Diebstählen, insbesondere unter erschwerten Bedingungen (wir berichteten).

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion (PI) Bernkastel-Kues erstreckt sich auf die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ohne Kleinich und Hochscheid sowie die Orte Kröv und Kinheim der VG Traben-Trarbach. Der Dienstbezirk der PI Wittlich umfasst die gesamte Stadt Wittlich, die VG Wittlich-Land sowie Teile der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Die PI Morbach ist zuständig für die Gemeinde Morbach mit 19 Ortsbezirken, 19 Orte der VG Thalfang sowie Kleinich und Hochscheid aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Die PI Zell ist zuständig für die Stadt Zell, dieVerbandsgemeinde Zell, Teile der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sowie Teile der Verbandsgemeinde Ulmen. Die Zuständigkeit der Polizeiinspektion Hermeskeil erstreckt sich auf die Verbandsgemeinde Hermeskeil sowie auf Teile der Verbandsgemeinden Kell am See-Saarburg, Ruwer und Thalfang am Erbeskopf.

Keine gute Zeit für Langfinger in Eifel, Hunsrück und an der Mosel

Kostenpflichtiger Inhalt: Corona bremst Einbrecher aus : Keine gute Zeit für Langfinger in Eifel, Hunsrück und an der Mosel

Die Fallzahlen im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte sind in erheblichem Maße gesunken. Während im vergangenen Jahr ein Anstieg auf 660 Fälle zu verzeichnen war, wurden im vergangenen Jahr 367 Fälle registriert. Die Aufklärungsquote liegt bei 61,3 Prozentpunkten und ist somit um 28,2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr wurden 477 Rauschgiftdelikte registriert. Dies sind 97 Fälle weniger als 2019. Die Aufklärungsquote liegt hier bei 95 Prozent.

PI Morbach: 2020 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI 684 Straftaten statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 649 Fällen bedeutet das einen Anstieg um 5,29 Prozent.Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Aufklärungsquote gesteigert auf 69,7 Prozent. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellten die Beamten der PI fest, dass die Fallzahlen durchschnittlich um 51,3 Prozent während des ersten Lockdowns und anschließend in den Monaten März bis Mai gegenüber dem Vorjahr von 97 auf 143 Fälle anstiegen. Insbesondere war hier ein Anstieg der einfachen Diebstähle, der Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen zu verzeichnen. Im November und Dezember zeigte sich bei den Fallzahlen ein gegensätzlicher Trend. Im November sanken die Fallzahlen um 44 Prozent von 50 auf 28 Fälle. Im Dezember lagen diese auf Vorjahresniveau bei 31 Fällen.

Einen deutlichen Anstieg gab es bei den sonstigen Straftatbeständen um 30,9 Prozent von 136 auf 178 Fälle. Schwerpunkte in dieser Gruppe bilden die Sachbeschädigungen mit 87 Fällen und Beleidigungen mit 58 Fällen. Die Steigerung bei den Beleidigungsdelikten ist auf einen erwachsenen Einzeltäter zurückzuführen, der im vergangenen Jahr für elf Delikte verantwortlich war. Analog wie bei Bedrohungen werden viele Delikte in den sozialen Netzwerken und Instant-Messengern begangen.

Die Polizei Morbach wird auch zukünftig einen Schwerpunkt ihrer polizeilichen Arbeit in der Bekämpfung der Aggressionsdelikte und der Gewalt im öffentlichen Raum bei strikter Anwendung des integrativen Ansatzes sehen. Präsenz und gezielte Kontrollen an erkannten Brennpunkten oder in der Bewältigung von Veranstaltungslagen, gemeinsam mit Ordnungsamt und Sicherheitspartnern, zeigen eine gewisse Nachhaltigkeit.