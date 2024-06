Baustelle mitten in der Saison Mehrere Monate Vollsperrung auf der Straße zum Mont Royal in Traben-Trarbach

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und in diesem Jahr für viele Einheimische und Urlauber auch Ärgerzeit. Denn in Traben-Trarbach wird bald eine Straße gesperrt, die gerade jetzt stark frequentiert ist: die Strecke in Richtung Mont Royal. Denn dort befinden sich nicht nur mehrere Betriebe, sondern auch der Landal-Ferienpark.