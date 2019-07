Verkehr : Nichts geht mehr im Vitelliuspark

Meinung

Ohne Auto läuft im ländlichen Bereich nichts. Wegen der großen Distanzen sind die Menschen auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Wie sonst soll man den Wocheneinkauf für die Familie oder den Sack Zement für den Gartenausbau nach Hause bringen? Das geht nur mit dem Auto. Im Vitelliuspark finden die Kunden viele Produkte für den täglichen Bedarf. Die Vielfalt an Einkaufsmärkten, Geschäften und dem großen Baumarkt macht ihn attraktiv, auch für Kunden aus den umliegenden Orten. Dieser Erfolg hat den Park nun buchstäblich überrollt. Das Straßennetz kann den Verkehr in Spitzenzeiten kaum mehr tragen. Zudem fehlen Fußwege in vielen Bereichen. Und es ist völlig unverständlich, dass der Kreisel an der L 141, einer viel befahrenen Landesstraße, offenbar nur einspurig befahrbar ist. Hier muss dringend nachgebessert werden.

hp.linz@volksfreund.de