Kommunalpolitik : Straßenausbau: Bald müssen alle Thalfanger zahlen

Thalfang Thalfang wird ab 2021 Straßenausbaukosten nicht mehr nur Anliegern in Rechnung stellen – den Anfang wird die am Friedhof vorbeiführende Haardtwaldstraße machen

Wenn in Thalfang künftig Gemeindestraßen ausgebaut werden, erhalten nicht mehr nur die jeweiligen Anlieger Beitragsrechnungen. Bei den von Bürgern anteilig zu erhebenden Kostenbeteiligungen sind dann viele mit im Boot. Möglich machen das sogenannte wiederkehrende Beiträge. Der Vorteil des andernorts oft schon seit Jahren genutzten Abrechnungssystems ist, dass einzelnen Eigentümern Rechnungen in mitunter fünfstelliger Euro-Höhe erspart bleiben. Denn Ausbaukosten werden auf viele Schultern verteilt. Konkret zahlen alle Bürger einer Gemeinde oder eines bestimmten Abrechnungsgebiets, das nach klar geregelten Vorgaben vorab festzulegen ist.

In Thalfang ist die Entscheidung für das Beitragssystem schon gefallen. In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates wurde nun die Satzung, die rechtliche Basis dafür, beschlossen. In ihr sind beispielsweise sogenannte Verschonungsfristen festgelegt. Anwohner von kürzlich oder vor wenigen Jahren ausgebauten Straßen sind demnach für eine gewisse Zeit von weiteren Beitragszahlungen zu verschonen. In Thalfang sind das höchstens 20 Jahre – für voll ausgebaute Straßen wie in Neubaugebieten. Für die aktuellen Arbeiten „In den Mühlenfeldern“ beginnt diese Frist laut Ortsbürgermeister Burkhard Graul ab dem Tag, an dem der Endstufenausbau „vollzogen“ ist. Wie bei teilweisen Erneuerungen, etwa beispielsweise dem Ausbau von Fahrbahnen ohne Gehwegausbau, zu verfahren ist, regelt die Satzung ebenfalls.