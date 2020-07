Fest : Straßenfest in Kesten für Zuhause

Kesten Zwölf Winzer machen mit bei der Initiative „Kestener Straßenfest für Zuhause“. Daher sind auch zwölf Flaschen in einem dafür zusammen gestellten Paket.

Der Wein und mit dazu gepackte Gläser mit Straßenfest-Aufdruck sollen Freunde des Festes darüber hinwegtrösten, dass es 2020 Corona-bedingt ausfällt. Die Idee, geboren im Zusammenhang mit der Absage-Entscheidung, kam laut Ortsbürgermeister Michael Beer auf Anhieb sehr gut an. Sven Finke-Bieger, der die Internetseite der Gemeinde (https://www.kesten-mosel.de/) betreut, hatte das Angebot kaum dort platziert, als noch am gleichen Abend die ersten zwei Pakete bestellt wurden. Nicht abgesagt ist die Wanderung im Rahmen des Straßenfestes, begleitet von Sven, dem ehemaligen Kestener Bacchus (2016 bis 2018). Sie startet am Samstag, 8. August, 11 Uhr ab dem „Platz am Hübel“ an der mittleren Ortseinfahrt.