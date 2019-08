Fest : Reiler feiern drei Tage Straßenfest

Reil (red) Im Weinort Reil wird von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, das Straßenweinfest gefeiert. Die Reiler Winzer öffnen ihre Keller, Scheunen, und Höfe und bieten unter dem Motto „Das Beste aus Keller und Küche“ Weine, Winzersekt, Edelbrände und Liköre sowie kulinarische Spezialitäten aus der Winzerküche an.

An allen Tagen gibt es Musik und Unterhaltung in den Straßen. Mit dabei sind auch die Reiler Weinsymbolfiguren Pfalzgraf und Teufel (Foto). Das komplette Programm gibt es in der Tourist-Information Reil, Telefon 06542/21036 oder per E-Mail an info@reil-mosel.de.