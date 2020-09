Sitzung : Straßenname wird festgelegt

Morscheid-Riedenburg In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats am Montag, 7. September, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Morscheid geht es um die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Morscheid-Riedenburg Hinter St. Cuno und In der Weizelwies.

