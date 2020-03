Infrastruktur : Straßenpflaster am Morbacher Markt wird repariert

Straßenpflaster wird repariert Morbach. Die Straße Unterer Markt in Morbach ist derzeit für den Straßenverkehr gesperrt. Der Grund liegt in der Neubefestigung von Steinen in der gepflasterten Straßenoberfläche, die sich durch die darüberfahrenden Autos gelöst haben. Es handelt sich dabei um übliche Sanierungsarbeiten, die jedes Jahr im Frühjahr erledigt werden, sagt Matthias Schabbach von der Bauverwaltung der Gemeinde Morbach. Während der Reparaturzeit ist die Einbahnstraßenregelung in der Biergasse aufgehoben, damit die Anwohner ihre Grundstücke erreichen können. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende nächster Woche. Foto: Christoph Strouvelle