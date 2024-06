Sanierungsarbeiten Straßensperrung bei Bernkastel-Kues: Umwege bis Dezember

In den vergangenen Jahren wurde mehrfach an der ehemaligen B 50, die von Bernkastel-Kues durch den Burgbergtunnel Richtung Hunsrück führt, gearbeitet, was immer wieder zu Sperrungen führte. Die Straße ist inzwischen zur Kreisstraße heruntergestuft, da die B 50 seit Inbetriebnahme der Hochmoselbrücke von Wittlich aus über die Mosel Richtung Longkamp und Monzelfeld führt. Nun stehen erneut Arbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen der K 94 und Longkamp an, die nur unter Vollsperrung zu erledigen sind. Ab dem 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ist deshalb die Bundesstraße 50 alt zwischen der K 94 und Longkamp für den Verkehr vollgesperrt, wie der Landesbetrieb Mobilität in Trier mitteilt.