(red) Der Werbekreis des Einzelhandels und Handwerks Bernkastel-Kues lädt für Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai, zum Straßentheater „Bernkastel lacht“ ein. Künstler, Artisten und Spaßmacher sind an beiden Tagen zu Gast.

Am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr eröffnet „Hendrik und Co“ auf dem Marktplatz in Bernkastel mit Pantomine und Animation das Fest. Im Anschluss bietet Thamar Hampe „The Boxer“ (Foto links) Schlappseilartistik. Musikcomedy ist mit „Knäcke rockt“ zu erleben. Zum Abschluss zeigen Company Satchok (Foto rechts) Partnerakrobatik und Luftartistik.

Am Sonntag, 5. Mai, führen die Künstler „Hendrik und Co“ und „Thamar Hampe“ von 12 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz sowie „Knäcke rockt“ und „Company Satchok“ von 13.30 bis 16.30 Uhr am Doppelkreuz ihr Programm auf. Der Eintritt ist frei. Parallel zum Straßentheater laden die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln ein.

⇥Fotos: Bejoynt GmbH & Co. KG