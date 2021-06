Tarifkonflikt : Kundgebung auf der Moselbrücke in Bernkastel-Kues

Kundgebung auf der Moselbrücke in Bernkastel-Kues

Streik: 500 Mitarbeiter der Median-Kliniken in Bernkastel-Kues legen Arbeit nieder Foto: TV/Andreas Sommer

Bernkastel-Kues (soa) Es geht ihnen um Wertschätzung und Anerkennung ihrer Arbeit, die den rund 500 nichtärztlichen Beschäftigten der Rehakliniken auf dem Kueser Plateau in Zeiten der Corona-Pandemie besonders viel abverlangt.

Die Gewerkschaft Verdi hat daher die Median-Kliniken auf dem Kueser Plateau bereits im Dezember vergangenen Jahres aufgefordert, eine Corona-Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro auszuzahlen. „Diese 1500 Euro Corona-Sonderzahlung sollen ein erster Schritt sein, damit endlich nach sieben Jahren Nullrunde einmal etwas im Geldbeutel der Kollegen und Kolleginnen ankommt“, sagte die Gewerkschaftssekretärin Lisa Summkeller. Rund 100 Beschäftigte beteiligten sich an der Streikkundgebung auf der Moselbrücke in Bernkastel-Kues. Foto: Andreas Sommer