Gesundheit : Mitarbeiter der Rehakliniken in Bernkastel-Kues streiken (Fotos)

Bernkastel-Kues Die Mitarbeiter der Median-Kliniken auf dem Kuser Plateau haben am Dienstag ihre Arbeit ruhen lassen. Wofür die Arbeitnehmer streiken.

Ver.di hat daher die Median-Kliniken auf dem Kueser Plateau bereits im Dezember letzten Jahres aufgefordert, eine Corona-Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro auszuzahlen. „Diese 1500 Euro Corona-Sonderzahlung sollen ein erster Schritt sein, damit endlich nach sieben Jahren Nullrunde einmal etwas im Geldbeutel der Kollegen und Kolleginnen ankommt“, so ver.di Gewerkschaftssekretärin Lisa Summkeller.

Rund 100 Beschäftige beteiligten sich an der Streikkundgebung auf der Moselbrücke in Bernkastel-Kues. Besonders ärgerlich aus Sicht von ver.di ist der Umstand, das offenbar von Seiten des Arbeitgebers, der Median-Kliniken, keinerlei Gesprächsbereitschaft besteht. Sollte sich hieran nichts ändern, so werden die Streikmaßnahmen laut ver.di Gewerkschaftssekretärin Lisa Summkeller in den kommenden Wochen fortgesetzt und gegebenenfalls auch ausgeweitet werden.