Kommunalpolitik : Beschlussunfähig: Keine Entscheidung über Bauprojekt im Morbacher Gemeinderat

Wann erhält ein Investor den Zuschlag, diese drei Gebäude in der Bahnhofstraße abzureißen und ds Gelände neu zu gestalten? Der Morbacher Gemeinderat konnte dies nicht entscheiden. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Bei Auseinandersetzungen im Morbacher Gemeinderat über das ehemalige Anwesen Bohr/Barwinski kritisieren die Freien Wähler die Vorgehensweise der Verwaltung und den Morbacher Ortsvorsteher.

Seit Jahren steht das ehemalige Anwesen Bohr/Barwinski in der Morbacher Ortsmitte leer und ist für viele Anwohner ein Schandfleck. Eigentlich wollte der Morbacher Gemeinderat diese Woche in nichtöffentlicher Sitzung entscheiden, welchem Projektierer man den Zuschlag geben will, das Anwesen neu zu gestalten.