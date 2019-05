Kommunalpolitik : Heftiger Streit wegen Ausbaubeiträgen

Morbach Ein Ratsmitglied, dem das Wort entzogen wird und ein sichtlich erregter Bürgermeister: Die Auseinandersetzungen um die Ausbaubeiträge in Heinzerath wird Gemeinderat, Anlieger, Verwaltung und Gerichte noch beschäftigen.

Bereits vorher ist ein Schreiben von Manfred Kräber, Anlieger der Valeriusstraße in Heinzerath, im Rat thematisiert worden. Kräber, dessen Fall für alle Anwohner als Musterprozess geführt wird, hatte mit Datum 8. Mai in einem offenen Brief an alle Ratsmitglieder seine Vorwürfe bezüglich einer falschen Rechnungsstellung wiederholt und neun Positionen exemplarisch aufgeführt, die nach seiner Ansicht nicht korrekt seien. Darunter führt er Punkte auf wie fehlerhafte Auftragsvergaben und „massive“ Überhöhungen von zugerechneten Aufmaßen und somit überhöhten Beitragsforderungen. Kräber fordert die Ratsmitglieder auf, gemäß der Gemeindeordnung einen Sonderausschuss einzurichten, um die Sache zu klären und abzuschließen. „Wir fühlen uns von der Verwaltung weder verstanden, noch korrekt behandelt“, schreibt er. In einem Zusatz führt Kräber seine ehemalige Tätigkeit als Verwaltungsdirektor der Stadt Köln an, um seine Kompetenz darzustellen. Was Brigitte Heintel, Mitglied der SPD-Fraktion und dritte Beigeordnete, zu einer Wortmeldung unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen veranlasste: „Vielleicht sollte man den Schreiber aufklären, dass die rheinland-pfälzischen Gesetze anders sind als in Nordrhein-Westfalen.“