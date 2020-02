Bildung : Streit um Namen, Leitbild und Prüfungen

Bernkastel-Kues Alex Licht, einer der Gründerväter der Cusanus Hochschule, und deren Präsident Reinhard Loske liegen heftig miteinander im Clinch. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues trägt einen neuen Namen. Sie heißt nun Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Das hat Präsident Prof. Dr. Reinhard Loske dem Volksfreund bestätigt. Die Gründe und die dahinter steckende Vision werden, so Loske, am Samstag beim traditionellen Jahresempfang in Kloster Machern erläutert. Am 20. April 2015 hatte das Mainzer Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur der Hochschule die staatliche Anerkennung für erst einmal fünf Jahre ausgestellt. Und zwar für die Studiengänge Ökonomie und Philosophie.