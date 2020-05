Wittlich : Wer ist für die Buckelpiste zur Grüngutannahme verantwortlich?

Wittlich Bei der letzten TV-Anfrage gab es von der Stadt Wittlich und der A.R.T. widersprüchliche Angaben. Doch jetzt steht fest, wer Eigentümer der holprigen Straße zur Annahmestelle ist.

Es führt ein Weg zur A.R.T.-Grüngutannahmestelle in Wittlich-Bombogen, doch der ist ziemlich holperig (der TV berichtete). In jüngster Vergangenheit hatten sich deshalb mehrere TV-Leser an die Lokalredaktion Wittlich mit der Bitte gewandt, mal bei den zuständigen Stellen nachzufragen, warum die unbefestigte Straße oftmals in einem miserablen Zustand sei.