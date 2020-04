Kostenpflichtiger Inhalt: Lockerungen : Streit um Schulstart der Viertklässler

Ab Montag heißt es wieder Schulbank drücken. Doch über das Konzept für den Schulstart der Viertklässler in der VG Wittlich-Land gibt es Streit. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wittlich/Trier/Mainz Schulen in der VG Wittlich-Land haben individuelle Konzepte vorgelegt. Sie wollen ab Montag zeitgleich ganze Klassen unterrichten und betreuen. Doch das Land lehnt einige Vorschläge ab.

Seit Mitte März sind die Schulen in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie für den regulären Betrieb geschlossen. Seitdem versuchten sich Lehrer, Schüler und Eltern im Online-Unterricht und in Heimarbeit – mit zweifelhaftem Erfolg. Denn wie Gregor Magnus Jahn, kommissarischer Schulleiter der Berufsbildenden Schule Wittlich, unserer Zeitung sagte, „wollen Schüler live beschult werden“. Zudem würden nicht alle Schüler daheim von ihren Eltern bei der Heimarbeit gleichermaßen unterstützt, so dass die Lernverhältnisse daheim sehr unterschiedlich seien. Viele weiterführende Schulen wie die BBS Wittlich hatten auf Anweisung der Landesregierung am Montag wieder langsam ihren Betrieb aufgenommen. Am kommenden Montag, 4. Mai, sollen weitere Jahrgangsstufen und auch die Viertklässler an den Grundschulen wieder in den Genuss von Frontalunterricht kommen.

Das dürfte viele Eltern freuen, die wie Dennis Junk, Bürgermeister der VG Wittlich-Land, sagt, am Ende ihrer Geduld und Kräfte angekommen seien. Junk: „Die meisten Eltern dürfen ihre Kinder ja nicht in die Notbetreuung bringen und zu Oma und Opa darf man sie derzeit auch nicht geben.“ Es sei aber dringend notwendig, dass Eltern und Kinder wieder in ihr gewohntes Leben zurückkehren können.

Doch über das Konzept für den Schulstart der Viertklässler an den Grundschulen gibt es Streit. Grundschulen in der VG Wittlich-Land sehen sich in der Lage, mehr Kinder gleichzeitig zu beschulen, als es die Pläne des Bildungsministeriums und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vorsehen. Junk sagt, die Pläne der ADD, ab Montag im wöchentlichen Rhythmus nur immer einen Teil der Klassen zu unterrichten, böte den Eltern kaum Entlastung.

Die Pläne der ADD sehen vor, dass im Schulbetrieb ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern eingehalten wird. Das bedeutet, dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinander gestellt werden müssen und damit deutlich weniger Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. Abhängig von der Größe des Klassenraums sind das „in der Regel“ maximal 15 Schüler, ist im Hygieneplan für die Schulen lesen.

„In der Regel“, sagt Junk. „heißt aber auch, dass ich in größere Klassenräume, die wir haben, mehr Schüler setzen kann, wenn ich die Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten kann.“ Die ADD habe diese Vorschläge von Schulen aus der VG Wittlich-Land jedoch ohne Begründung abgelehnt.

Gleiches gelte für die Vorschläge, die Kinder einer Klasse auf zwei Räume aufzuteilen und gleichzeitig zu unterrichten. „Eine Lehrerin sagt: ‚Ich lade die mir in zwei Klassenräume ein, erkläre einer Gruppe etwas, die dann Stillarbeit macht, wechsle rüber in das andere Klassenzimmer und habe auf allem ein Auge drauf.’ Ich halte das für eine tolle Idee.“

Aber auch dieser Vorschlag sei von der ADD abgelehnt worden – wie weitere individuelle Konzepte der Schulen aus der VG Wittlich-Land dazu, ab Montag die Viertklässler in voller Klassenstärke zu unterrichten und betreuen. Junk: „Die ADD will den Wochenrhythmus. Sie begründet nicht, was an unseren individuellen Konzepten falsch sein soll.“ Dank des Einsatzes auch der Landtagsabgeordneten Bettina Brück (SPD), so Junk, sei er jedoch zuversichtlich, dass sich die ADD in der kommenden Woche bewegen werde und individuelle Lösungen möglich werden könnten.

Junk: „ADD-Präsident Thomas Linnertz und Staatssekretär Hans Beckmann haben mittlerweile erklärt, dass individuelle Lösungen denkbar sind, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden.“ Auf TV-Anfrage stellt die ADD jedoch nochmal klar, dass es zunächst nicht darum gehe, „so viele Kinder wie möglich in die Schule zu bringen, sondern so sicher wie möglich“.

Der Richtwert von in der Regel maximal 15 Schülern in einem Raum könne nur dann „ausnahmsweise geringfügig“ überschritten werden, wenn die Größe des Klassenraumes eine Sitzordnung im 1,5-Meter-Abstand der anwesenden Personen zulasse. „Der Aufteilung einer Schulklasse auf mehrere Räume stand man ursprünglich kritisch gegenüber“, erklärt die ADD. Mittlerweile werde dies jedoch auch erlaubt, jedoch mit dem Hinweis, dass dies kein stabiles Konzept bis zu den Sommerferien sei und man die regelmäßige Beschulung für die vierte Klasse auch wieder rückgängig machen müsse, sobald die ersten, zweiten und dritten Klassen kommen.