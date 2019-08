Bernkastel-Kues/Trier Die Krankenkassen weigern sich weiterhin, auf die Forderungen der Taxiunternehmen einzugehen, die kranke Menschen liegend oder im Rollstuhl befördern.

Keine Bewegung im Taxi-Streit zwischen dem Taxiunternehmer Priwitzer aus Bernkastel-Kues und den Krankenkassen. Zwar sollen die Taxiunternehmen nach dem Willen des Landes anstelle des Roten Kreuzes Krankentransporte in Rheinland-Pfalz übernehmen, um den Rettungsdienst zu entlasten (der TV berichtete mehrfach). Doch über die Vergütung dieser Krankenfahrten, wozu die Firmen spezielle Fahrzeuge angeschafft hatten, bestehen nach wie vor unterschiedliche Meinungen. „Wir sollen für 49,90 Euro fahren, inclusive 30 gefahrener Kilometer“, sagt Seniorchef Thomas Priwitzer. Hinzu kommt jeweils ein Euro für jeden gefahrenen Kilometer. „Damit liegen wir unter dem normalen Taxipreis von 1,10 Euro.“

Priwitzer spricht von Forderungen in Höhe von 300 000 Euro, die inzwischen aufgelaufen sind. Priwitzer und Dahm sagen, dass das Rote Kreuz für Krankenfahrten weniger berechnet als die Taxiunternehmen. Doch könne das Rote Kreuz aufgrund einer Mischkalkulation günstigere Krankenfahrten durch höhere Preise bei Rettungsfahrten subventionieren. Zudem würde ein Defizit des Roten Kreuzes von Bund, Land und Kreis ausgeglichen, sagt Priwitzer.

Jetzt haben die beiden Unternehmer eine einstweilige Verfügung erwirken wollen, damit sie bis zum Abschluss der Verhandlungen von den Krankenkassen wenigstens die gleiche Vergütung erhalten wie das Rote Kreuz, „auch wenn es nicht auskömmlich ist“, sagt Dahm. Doch das Gericht hat die einstweilige Verfügung abgelehnt. Derzeit läuft die Berufung gegen die Ablehnung der einstweiligen Verfügung. Doch die AOK, die stellvertretend für alle betroffenen Kassen die Verhandlungen mit den Taxiunternehmen führt, sieht das anders. Die Rechtsauffassung der GKV (gesetzliche Krankenversicherung) in Rheinland-Pfalz sei aktuell auch gerichtlich in einem einstweiligen Verfahren bestätigt worden, sagt Jan Rößler, Pressesprecher der AOK. Die Taxiunternehmen hätten „mit der Investition in weitere Fahrzeuge im Vorgriff auf einen von ihr erhofften Abschluss einer Vergütungsvereinbarung schlicht eine unternehmerische Entscheidung getroffen, die sich möglicherweise als verfrüht, als Fehlgriff oder Fehlinvestition herausstellen könnte“, sagt Rößler.