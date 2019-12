Bestattungswald : Streit um Zufahrt zum geplanten Bestattungswald

Bernkastel-Kues/Lieser Es geht ums Geld: Die Kommunen Bernkastel-Kues und Lieser werden sich über eine Pachtsumme nicht einig.

Der Stadtrat Bernkastel-Kues hat in seiner jüngsten Sitzung die Entscheidung über die Zufahrt zum geplanten Bestattungswald der Ortsgemeinde Lieser vertagt. Grund sind Auseinandersetzungen um Pachtzahlungen. Denn ein Abschnitt der Straße, die von den Kurkliniken zum Wohngebiet Kueser Plateau führt, verläuft über Lieserer Gemarkung. Es handelt sich um den Bogen, an dem sich auch der Parkplatz für den Walderlebnispfad befindet. Dafür zahlt die Stadt Bernkastel-Kues eine jährliche Pacht von 2500 Euro, geht aus der Sitzungsvorlage hervor. Die Stadt hatte bei der Ortsgemeinde Lieser angefragt, ob diese bereit wäre, die jährliche Pacht aufgrund der Emissionen und der Verkehrsbelastung, verursacht durch die Anfahrten zum Bestattungswald, auf 100 Euro zu reduzieren. „Dem wurde nicht entsprochen“, steht weiter in der Sitzungsvorlage. Stadtbürgermeister Wolfgang Port spricht von zusätzlicher Post der Ortsgemeinde Lieser, die wenige Tage vor der Stadtratssitzung eingetroffen sei und über deren Inhalt vor einer Entscheidung in Ruhe beraten werden müsse.