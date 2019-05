Gesundheit : Stressabbau und Entspannung im Kloster Himmerod

Großlittgen (red) Es gibt Zeiten, in denen man das Gefühl hat, man bräuchte eine Auszeit, oder man steht in seinem Leben an einer Weggabelung und weiß nicht, welche Entscheidung gerade die Richtige ist. Im Kloster gibt es keinen Stress oder Termindruck und man kann zur Ruhe kommen und sich Zeit für sich selbst nehmen. Coach und Entspannungstrainerin Nicole Gollan bietet daher von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, ein Achtsamkeitsseminar in der Abtei Himmerod an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken