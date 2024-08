In Bernkastel-Kues und Graach Stromausfall an der Mosel am Sonntagmorgen: Was war da los?

Bernkastel-Kues · Stromausfall an der Mosel: Am Sonntagmorgen hatten 650 Haushalte und auch Gewerbebetriebe in Bernkastel-Kues und Graach an der Mosel keinen Strom. Was war die Ursache und wie wurde die Störung behoben? Wir haben nachgefragt.

05.08.2024 , 10:36 Uhr

Stromausfall in Bernkastel-Kues: Die Online-Karte des Netzebtreibers Westenergie Netzservice GmbH zeigte am Sonntagmorgen eine größere Störung im Leitungsnetz an der Mosel. Grafik: Westenergie Netzservice GmbH Foto: Westenergie Netzservice GmbH

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich