Energie Warum in Bernkastel die Lichter ausgehen

“Schon wieder Stromausfall in Bernkastel-Kues“ klagt ein Nutzer in einer Facebook-Gruppe. Viele pflichten ihm bei und die folgende Diskussion ufert natürlich auch etwas aus, wie es in sozialen Medien meistens der Fall ist Ein Kommentator schreibt gar, dass das der Vorgeschmack auf den nächsten Winter sei. Aber ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Was hingegen stimmt, sind die Beobachtungen weiterer Kommentatoren, die darauf verweisen, dass in Bernkastel, aber auch in anderen Orten in letzter Zeit der Strom häufiger für einige Stunden ausgefallen sein soll.