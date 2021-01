Infrastruktur : Sturm für Stromausfall in Salmtal und Umgebung verantwortlich

Bruch/Dreis/Altrich Kein Strom mehr: Was war am Freitagmorgen los im Heckenland und anderen Orten der VG Wittlich-Land? Der TV hat den Netzbetreiber Westnetz gefragt.

Etwa 3000 Einwohner aus sechs Ortsgemeinden der VG Wittlich-Land waren am Freitagmorgen ab 5.56 Uhr ohne Strom. Was war der Grund? Der TV hat nachgefragt. Laut des Netzbetreibers Westnetz sei wegen des anhaltenden Sturms in den frühen Morgenstunden ein Baum zwischen Bruch und Bergweiler auf eine Stromleitung gestürzt und habe so die Störung verursacht. „Ungefähr um 7.30 Uhr waren alle Orte wieder am Netz, mit Ausnahme von zwei Aussiedlerhöfen, die wir erst gegen 12.30 Uhr wieder versorgen konnten“, erklärt David Kryszons, Pressesprecher von Westnetz.