Knallgeräusche Stromausfall in Wittlich bleibt für Krankenhaus nicht ohne Folgen

Plötzlich und unerwartet war es am Samstag, 7. Septemer, in Wittlich mal wieder zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren laut Netzbetreiber Westnetz 7000 Einwohner in Stadtmitte und Lüxem sowie auch in den Dörfern Flussbach und Willwerscheid. Beginn der Störung war um 15.02 Uhr. Um 16.10 Uhr war der Großteil der Betroffenen wieder versorgt. Um 16.44 Uhr war auch die letzte Station wieder in Betrieb. Ein Fremdverschulden hat laut Westnetz nicht vorgelegen. Ursache soll „ein Fehler“ im Kabelnetz gewesen sein, der „zwei weitere Schwachstellen im Netz hervorgerufen“ habe. „Bei einem Kabelnetz von über 10.000 Kilometern kann dies immer wieder vorkommen“, erklärt der Netzbetreiber.