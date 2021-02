Polizei : Stromkabel einer Straßenlaterne durchtrennt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Thalfang Die Polizeiinspektion Morbach wurde am Sonntagmittag von einem Anwohner darüber informiert, dass in der Bahnhofstraße in Thalfang eine Straßenlaterne beschädigt worden sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter die Abdeckung des Stromkastens am Laternenmast entfernt und ein darunter liegendes Kabel durchtrennt hat.