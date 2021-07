Infrastruktur und Unwetter : Stromnetz in der Region nach Unwetter wieder stabil

Wittlich/Bitburg/Daun Endlich wieder Strom: Der Energieversorger Westnetz hat nach dem Hochwasser alle Orte in der Region wieder anklemmen können.

Insbesondere in der Nacht zum vergangenen Donnerstag aber in Teilen auch danach war es in der Eifel zu Stromausfällen gekommen. Über Notstromaggregate oder Umschaltungen konnte Westnetz die Menschen aber vielerorts binnen weniger Stunden wieder anschließen. In einigen besonders stark betroffenen Dörfern, etwa an der Kyll, dauerte es allerdings länger.