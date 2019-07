Wissenschaft : Studentin macht Umfrage zum Streik in Horath

Horath/Saarbrücken Mit dem Warnstreik bei den Drahtwerken in Horath im Frühjahr beschäftigt sich mittlerweile eine Studentin der Universität des Saarlandes.

Vor wenigen Monaten haben die Mitarbeiter der Drahtwerke in Horath gestreikt. Dabei ging es um die aktuellen Tarifverhandlungen. Denise Vesper, Psychologiestundentin an der Universität des Saarlandes, schreibt derzeit ihre Masterarbeit über die Akzeptanz von Streiks in der Bevölkerung. Die Teilnahme ist anonym. Es geht unter anderem darum, ob Streiks gerechtfertigt sind und um das allgemeine Interesse an Streiks. Mitmachen kann jeder Volljährige. Der Fragebogen ist online unter der Adresse https://www.soscisurvey.de/streiks19/ zu erreichen.