Projektstudie in Traben-Trarbach Wie der Klimawandel Weinbau und Tourismus gefährdet

Haben Sie bemerkt, dass manche Ruhebänke in Wäldern und an Radwegen an der Mosel verschwunden sind? Hört sich im ersten Moment gar nicht so schlimm an. Das ändert sich aber schnell. Denn es hängt vermutlich mit dem Klimawandel zusammen. Dürre Äste könnten von den Bäumen fallen und Wanderer treffen. Und die in praller Sonne stehenden Bänke könnten Radfahrer, die nach schwungvoller Fahrt eine Pause machen wollen, weiter aufheizen. Die Szenarien gibt es.