Erneuerbare Energie : Lohnt sich Photovoltaik auf städtischen Gebäuden in Bernkastel-Kues?

Photovoltaik auf Gebäuden lohnt sich besonders bei der Selbstversorgung. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bernkastel-Kues Was bringt die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden mit Solar-Panelen? Nicht so viel wie erhofft. Das hat eine Studie ergeben, die die Stadt Bernkastel-Kues in Auftrag gegeben hat. Das Büro hat durchgerechnet, was es bringt, wenn alle drei Kitas mit Solarpanels ausgerüstet werden.