Kirche : Studientag zu Kirche und Macht

Wittlich/Trier (red) Rund 130 Frauen und Männer aus verschiedenen pastoralen Berufsgruppen des Bistums Trier haben sich zum Studientag in Wittlich getroffen. „Macht haben, ohne sie zu missbrauchen“ lautete das Thema.

Zwei aktuelle Fragen haben die Priester, Diakone, Pastoral- sowie Gemeindereferentinnen und -referenten diskutiert: den Missbrauch von Macht, der zu sexuellen Übergriffen führen kann, und die Verteilung von Macht in der Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen in den Pfarreien der Zukunft. Impulse kamen dabei von Prof. Dr. Hildegund Keul, Leiterin des Forschungsprojekts „Vulnerabilität“ (Verwundbarkeit), Monika Oboth, Coach und Mediatorin, und Dr. Gundo Lames, Direktor des Bereichs „Ziele und Entwicklung“ im Bischöflichen Generalvikariat.

In ihrem Vortrag und der Gesprächsrunde bezog sich Keul auf den Machtbegriff nach Hannah Arendt, die Macht und Gewalt voneinander trennt. Macht im eigentlichen Sinne sollen die Personen haben, die kompetent seien (Autoritäten). Die Aufgabe von Amtsträgern sei es, diese Menschen in Entscheidungsprozesse einzubinden. „Macht kann kreativ und gestalterisch sein, wenn man sie zwischen vielen Autoritäten teilt“, so Keul. Es sei wichtig, sich der eigenen Vulnerabilität (Verletzlichkeit) und der des Gegenübers im Klaren zu sein. Zugleich müsse man sich der eigenen Vulneranz (die Fähigkeit, andere zu verletzen) bewusst sein. Nur wenn eine Institution wie die Kirche genau dazu bereit sei, könne der Missbrauch von Macht eingedämmt werden.