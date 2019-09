Austellung : Studientag zur Holzskulpturen Ausstellung

Großlittgen (red) Die Holzskulpturen-Ausstellung „Königliche Ge(h)danken“ von Diakon, Tischler und Bildhauer Ralf Knoblauch ist noch bis Sonntag, 22. September, in der Abteikirche Himmerod zu sehen. Ergänzend zur Ausstellung findet am Samstag, 14. September, von 9.30 bis 17 Uhr ein Studientag mit dem Thema: „Vom Schafhirten zum König – David in der biblischen Überlieferung, in Kunst und Poesi“ mit Prof. Reinhold Bohlen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken