Freizeit : Stürmischer Abschluss der Radsaison

Dreis/Esch/Salmtal/Sehlem/Rivenich Trotz stürmischen Winds und Regenschauern kamen am Sonntag zahlreiche Radler zum Raderlebnistag Salm zwischen Dreis und Klüsserath.

(teu) Leicht und schnell bergan, zäh bergab ging es beim Raderlebnistag Salm. Der stürmische Westwind sorgte am Sonntag zuweilen dafür, dass die langgezogene Steigung entlang der Autobahn zwischen Rivenich und Esch mit dem Fahrrad bergan leichter zu bewältigen war, als in umgekehrter Richtung - und das nicht nur mit Motor-Unterstützung.

Nach goldenem Herbst in den vergangenen Jahren zeigte sich der letzte Septembersonntag beim Raderlebnistag Salm diesmal von der für die Jahreszeit typischen Seite mit Wind und Regenschauern. Bei den Radfahrern war die entsprechend angepasste Kleidung gefragt. Wer einen Stand aufbauen wollte, verzichtete am besten direkt auf Pavillons oder Zelte. „Uns sind sind die Stangen vom Wind abgeknickt“, erzählte eine Standbetreiberin, weshalb sie diesmal ganz ohne Dach auskommen musste. In Salmrohr zog man in die am Salmradweg liegende Halle um. Ein liebevoll mit Herbstblumen geschmücktes Fahrrad von 1936 wies den Weg zu dem Angebot am Streckenrand.