Justiz : Sturz von Balkon: Revision gegen Urteil verworfen

Wittlich/Trier (red/will) Zu acht Jahren Haft ist ein junger Mann im Frühjahr vom Landgericht Trier verurteilt worden, weil er seine Freundin von einem Balkon gestoßen hat und die Frau an den Folgen des Sturzes gestorben war.

Das junge Paar soll, so der vermutliche Tathergang, auf der Säubrennerkirmes 2019 vor Zeugen heftig in Streit geraten sein. Mit im Spiel waren Alkohol und möglicherweise auch Marihuana. Später, in der Wohnung der jungen Frau in Wittlich, soll der Streit laut und auch handgreiflich fortgesetzt worden sein. Dem soll der 26-jährige Angeklagte dann ein Ende gesetzt haben, indem er seine Freundin über die Brüstung ihrer Dachterrasse stieß.