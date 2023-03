Wirtschaft : Suki plant Vergrößerung am Standort Landscheid

Info

Die Eifeler Suki-Gruppe ist europaweit Marktführer für Heimwerkerbedarf für Baumärkte und Fachhandel im Bereich Eisenwaren, Handwerkzeuge und Selbstkleberprodukte.

Als Erich Schneider und Werner Klein in Iserlohn aus ihren Anfangsbuchstaben die Firma Suki gründen, sind Schrauben, Nägel und Werkzeug nur als Einzelware aus Schubladen kleinerer Läden zu kaufen. Klein, der in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) eine Jagd betreibt, erfindet mit dem Umzug der Firma dorthin 1967 die Kunststoffbox und klinkt sich in den Heimwerker-Boom und den Eisenwarenverkauf für den kleinen Mann im Baumarkt ein. Der nächste große Umsatzschub kommt nach der Wiedervereinigung, als viel gebaut wird, DIY (Do it Yourself) Trend ist und Werkzeug und Zubehör gefragt sind. Um die Jahrtausendwende gelingt Suki der nächste größere Schritt mit der internationalen und vor allem europaweiten Ausrichtung – von den Niederlanden über Polen und Frankreich nach und nach in rund 40 Länder. Die Gründung der Unternehmenstochter DBM.S, die „Deutsche Baumärkte Service“, folgt, weil das Produktportfolio mit inzwischen rund 40.000 verschiedenen Artikeln immer größer geworden ist und Suki zunehmend den Service für den Regalaufbau, die Bestückung und Konfektionierung in den Baumärkten selbst übernimmt.

Die Suki-Gruppe wächst weiter und gründet mit dem Dienstleister Facido eine weitere Tochter, die durch die Verfeinerung der Logistik die komplette Auftragsabwicklung für Lieferanten übernimmt. Damit finden nicht nur Schrauben, Nägel, Dübel, Hämmer und das übrige Suki-Sortiment den Weg in die Baumärkte aller großen Namen von Bauhaus bis Toom, sondern auch Sanitärkeramik, Vinylböden, Teppiche oder Recycling-Blumentöpfe. 2002 hatte Suki dann seine Fühler in Frankreich ausgestreckt und den französischen Vollsortimenter VTF übernommen.

VTF ist der führende französische Anbieter von Produktlösungen, Warenpräsentation sowie Logistik- und In-Store-Dienstleistungen für Baumärkte, Supermärkte und Fachhändler wie etwa Baustoffhändler. 300 Mitarbeiter in Frankreich und Asien haben zuletzt einen Umsatz von jährlich 85 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Tochter Vynex mit Sitz in den französischen Ardennen bei Sedan treibt derzeit das sogenannte Reshoring und den Aufbau einer eigenen Produktion in Frankreich voran, also die Rückverlagerung von Produktionsstätten aus Schwellenländern zurück in die Industriestaaten. Dies soll ein wichtiger Wachstumsbeschleuniger für die neue Gruppe werden. Durch die Initiative von VTF wird Suki Hersteller hochwertiger Holzschrauben ,Made in Europe‘. (sas)