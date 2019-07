Workshop : Summer-Days Projekt für Schüler am Umwelt-Campus

Birkenfeld (red) Am Umwelt-Campus in Birkenfeld werden am Freitag, 2. August, und Sonntag, 3. August, die Summer-Days des „Ada Lovelace-Projekts“ und des Projekts „pepper-mint“ angeboten. Das Projekt zum Thema Elektrotechnik findet am Freitag, von 9 bis 15 Uhr statt.

Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über Schaltkreise und löten einen elektrischen Würfel.

Am Samstag kann von 9 bis 15 Uhr eine eigene Creme hergestellt werden. Eine Anmeldung ist bis Sonntag, 28. Juli unter dem Link https://ada-lovelace.de/alpveranstaltung/summer-days-umweltcampus-birkenfeld möglich.