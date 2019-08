Infrastruktur : Supermarkt Bausendorf wird ein  Netto-Discounter statt Edeka Xpress

Der Netto-Markt in Bausendorf wird am 10. September eröffnet. Foto: TV/Winfried Simon

Bausendorf Unternehmensführung hat Strategie geändert. Eröffnung ist am 10. September.

Eigentlich sollte der so lange gewünschte Supermarkt in Bausendorf im August eröffnet werden. Doch der Termin verzögert sich etwas. Grund: Die Geschäftsführung von Edeka-Südwest hat kurzfristig entschieden, dass in dem neu errichteten Gebäude am Ortsrand von Bausendorf ein Netto-Marken-Discounter und nicht, wie ursprünglich geplant, ein Edeka Xpress eingerichtet wird. Das hat Peter Jäger, Gebietsexpansionsleiter von Edeka Südwest dem TV auf Anfrage mitgeteilt.

Eineinhalb Jahre hatte die Ortsgemeinde Bausendorf mit Investoren verhandelt - mit dem Ziel im Gewerbegebiet Hageflur II einen Supermarkt anzusiedeln. Schließlich wurde sie mit dem Unternehmer Frank Winkel aus Hildesheim einig, der in Bausendorf rund zwei Millionen Euro investiert hat. Winkel hat als Privatinvestor unter anderem auch den Edeka-Markt in Pluwig und den Norma-Markt in Hetzerath gebaut. Er ist Geschäftsführer der WI-IMMOGroup. Dieses Unternehmen mit Sitz in Hildesheim und Trier ist ein Immobilienunternehmen mit dem Schwerpunkt Pflegeimmobilien als Kapitalanlage und ist als Projektentwickler, Bauträger, Investor und Dienstleister und Verwalter tätig. Unter anderem hat es das Seniorenzentrum in Piesport und das Seniorenzentrum Mittelmosel in Zell gebaut.