Projekte „wie ein Sechser im Lotto“ Wie weit sind die Planungen für Supermarkt und Seniorenheim in Osann-Monzel?

Die Planungen laufen: In Osann-Monzel wird sich vermutlich in den nächsten Jahren einiges an der Infrastruktur verbessern. Ein Seniorenheim und ein Lebensmittelmarkt werden sich nebeneinander ansiedeln (wir berichteten). Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit beiden Projekten, die noch in der Planungsphase stecken, befasst.