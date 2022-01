Spende : Weihnachtskränze für den Kampf gegen Leukämie

Hinzert-Pölert Zwei Schwestern aus Hinzert-Pölert haben 2000 Euro für die Stefan-Morsch-Stiftung gesammelt.

„Jeder hat einen beliebigen Betrag für seinen Kranz in die Spendendose gesteckt. 1500 Euro kamen so zusammen. Dazu gab es für unsere Besucher Flammkuchen und heißen Glühwein. Ilkas Vinothek aus Neuhütten hat dafür extra 20 Liter kostenlos zur Verfügung gestellt“, berichtet Susanne Thommet.

Das zweite Spendenprojekt hat sich ihr Ehemann Heinrich Thommet ausgedacht. Am Nikolausabend besuchte er als Nikolaus mit Tochter Maria (15) Familien in der Umgebung und sammelte dabei mehr als 400 Euro. Unterstützung kam auch aus Schillingen: „Die dortigen Gardemädels, Freundinnen unserer Tochter, spendeten spontan 70 Euro für die Leukämiehilfe“, erzählt Susanne Thommet gerührt.

Mit Hilfe von Geldspenden wie diesen leistet die Stefan-Morsch-Stiftung finanzielle Entlastung für Betroffene und ihre Angehörigen, wenn diese durch die Erkrankung in Not geraten sind. Darüber hinaus investiert die gemeinnützige Organisation konkret in die Registrierung neuer potenzieller Stammzellspender. Seit der Pandemie sind allerdings Termine der Stiftung vor Ort nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Mehr als 18.000 neue Spender fehlen daher in der Datei, im Vergleich zu den Vorjahren – vor allem junge Menschen.